Palermo-Catania, nuovo itinerario alternativo per i mezzi pesanti

In merito all’itinerario alternativo previsto per i mezzi pesanti eccedenti le 3,5 tonnellate in transito sull'autostrada A19 «Palermo-Catania» in direzione Catania, Anas suggerisce un ulteriore percorso, che prevede l’uscita allo svincolo di Tremonzelli e, dopo avere percorso le strade statali 120 e 117, il rientro in autostrada allo svincolo di Enna.

Tale itinerario alternativo consigliato sostituisce quello in vigore negli ultimi sette mesi, con uscita allo svincolo di Resuttano e rientro allo svincolo di Cinque Archi, istituito in accordo con gli enti gestori delle strade interessate, e su cui Anas aveva effettuato interventi di manutenzione localizzati pur se non di propria competenza.

