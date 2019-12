Natale a Palermo per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è arrivato ieri mattina in città per trascorrere le feste in famiglia.

Questa mattina Mattarella ha partecipato alla messa delle 11 nella chiesa di San Michele, poi una passeggiata a piedi lungo via Pipitone Federico prima di fare rientro nella sua abitazione palermitana in via Libertà.

