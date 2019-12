Palermitana compie 109 anni, una sola siciliana la batte: chi sono i 50 più longevi d'Italia

Festa a Sant’Agata Militello per la signora Giuseppa Comandè, detta Giuseppina, che oggi compie 109 anni di età e si piazza al trentottesimo posto tra i più longevi di tutta Italia e al secondo posto in Sicilia, battuta solo da Maria Oliva di Piazza Armerina, che ha un anno e mezzo in più.

L’arzilla Giuseppina, molto attiva lucida e collaborativa e che da circa vent’anni vive in casa della figlia Maria Rosa Lombardo e del genero Giuseppe Celestino, è nata a Palermo il 23 dicembre 1910. Ha vissuto una vita molto avventurosa al seguito del marito che era un militare della Guardia di Finanza ed ha abitato in molte città d’Italia. Dedita alla famiglia, ha avuto tre figli – due maschi che abitano a Pavia e una femmina con cui vive, appunto – ed è nonna di sette nipoti e e bisnonna di sette pronipoti.

La notizia ha fatto il giro della Sicilia e non è usuale che nella città santagatese si registrino casi di centenari, pertanto quello della signora Comandè è certamente un evento che sarà festeggiato, come ogni anno, da tutta la comunità.

Alle 20, nella sua abitazione infatti, è prevista una grande cerimonia alla presenza di tutti i familiari e anche del vice sindaco di Tusa Angelo Tudisca; la residenza di Nonna Giuseppina, è nella città alesina e ogni anno il comune le dedica una giornata in onore della sua longevità e vitalità.

I 50 più longevi d'Italia.

1. Valesca Tanganelli, 7 luglio 1907, Firenze

2. Erminia Bianchini, 23 aprile 1908 Bra (CN)

3. Maria Carolina Vivaldelli, 7 dicembre 1908, Milano

4. Maria Oliva, 16 aprile 1909, Piazza Armerina (EN)

5. Teresa Bovo, 22 aprile 1909 Villanova di Camposampiero (PD)

6. Carmela Villani, 1 maggio 1909 Presicce-Acquarica (LE)

7. Ida Zoccarato, 24 maggio 1909 Vigonza (PD)

8. Maddalena Domenino, 28 giugno 1909, Cambiano (TO)

9. Iasir Gallesi, 14 luglio 1909, Mirandola (MO)

10. Giovanni Quarisa, 24 agosto 1909, Pieve del Grappa (TV)

11. Onorina Unigan, 6 ottobre 1909, Montegalda (VI)

12. Maria Antonia D'Amore, 20 ottobre 1909, Cerchio (AQ)

13. Giovanni La Penna, 29 ottobre 1909, Roseto Valfortore (FG)

14. Dina Petracchi, 1 novembre 1909, Carmignano (PO)

15. Irma Campanini, 17 gennaio 1910, Lesignano de' Bagni (PR)

16. Carlotta Brega, 30 gennaio 1910, Broni (PV)

17. Pierina Botto, 24 febbraio 1910, Monforte d'Alba (CN)

18. Giuseppe Teia, 6 marzo 1910, Spilimbergo (PN)

19. Teresina Rossetto, 14 marzo 1910 Padova

20. Giuseppina Bisco, 2 aprile 1910, Adria (RO)

21. Angela Tiraboschi, 19 aprile 1910 Oltre il Colle (BG)

22. Anselma Artusi, 21 aprile 1910, Forlì

23. Giovanna Addari, 24 giugno 1910, Genoni (SU)

24. Pierina Sala, 28 giugno 1910, Fara Gera d'Adda (BG)

25. Domenica Ercolani, 3 luglio 1910, Urbino (PU)

26. Maria Giacchello, 29 luglio 1910, Millesimo (SV)

27. Carmina Piazzolla, 24 agosto 1910, San Ferdinando di Puglia (BT)

28. Mary Brizzi, 12 settembre 1910, Ascoli Piceno

29. Milena Bertolacci, 14 settembre 1910, Lucca

30. Maria Saldi, 28 settembre 1910, Gubbio (PG)

31. Claudia Baccarini, 13 ottobre 1910, Faenza (RA)

32. Amalia Petropoli, 5 novembre 1910, Milano

33. Clelia Bellini, 13 novembre 1910, Popoli (PE)

34. Irma Battistella, 18 novembre 1910, Sequals (PN)

35. Lucia Laura Sangenito, 22 novembre 1910, Sturno (AV)

36. Anna Montagna, 24 novembre 1910, Pietra de' Giorgi (PV)

37. Maria Cavalli, 13 dicembre 1910, Trieste

38. Giuseppa Comandè, 23 dicembre 1910, Palermo

39. Adele Corsanego, 6 gennaio 1911, Genova

40. Rosina Peluso, 12 gennaio 1911, Catania

41. Anna Maria Giovanna Capozzo, 24 gennaio 1911, Molinara (BN)

42. Ilde Coletti, 28 gennaio 1911, Pieve di Cadore (BL)

42. Luigia Gorla, 28 gennaio 1911, Milano

44. Angela De Benedictis, 29 gennaio 1911, Bari

45. Ida Frazzon, 30 gennaio 1911, Loreo (RO)

46. Rosa De Vita, 8 febbraio 1911, Moio della Civitella (SA)

47. Ida Mingardi, 11 febbraio 1911 Zurigo, Thalwil

48. Adele Urzì, 12 febbraio 1911, Messina

49. Angiolina Antonietti, 18 febbraio 1911, Crema (CR)

50. Elvira Ferrazzuto, 22 febbraio 1911, Livorno

