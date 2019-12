Mancano i fondi, a Palermo e in provincia si rischia lo stop dell'assistenza ai disabili

Mille studenti diversamente abili delle scuole superiori della città e della provincia di Palermo, al rientro dalle vacanze natalizie il prossimo 7 gennaio, potrebbero non avere più accesso ai servizi primari (assistenza igienico-sanitaria, trasporto, autonomia, comunicazione).

Come si legge in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi, a firma di Giorgio Mannino, ci vogliono 8,5 milioni di euro per soddisfare il fabbisogno, nel periodo gennaio/giugno 2020, di mille studenti diversamente abili. Lo scorso 11 novembre ha inviato una nota ufficiale all'assessorato regionale alla Famiglia «facendo presente che in assenza di assegnazione di risorse non potranno essere attivati i servizi del mese di gennaio». Una nota che, tuttavia, è rimasta lettera morta.

