Spaccio di eroina e crack a Palermo, tre arresti

Doppia operazione antidroga della polizia di Stato con l’arresto di tre spacciatori e il sequestro di numerose dosi di crack ed eroina. Nella prima circostanza, i Falchi della sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra mobile, a seguito di attività di appostamento e osservazione a Ballarò, hanno documentato numerose cessioni a giovani da parte del 21enne Salvatore Cardinale che spacciava crack prendendo le dosi da un sacchetto che teneva al braccio.

I poliziotti della sezione Antidroga della Squadra mobile, in collaborazione con personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, sono intervenuti invece in un domicilio del quartiere Zisa, in via Scillato, arrestando due ghanesi: Emmanuel Atta, 38 anni, e Steven Kwasi, 44 anni. In casa avevano 8 ovuli di eroina del peso complessivo di 165 grammi, nascosti sotto un divano letto. La droga era pronta per essere tagliata e immessa sulle locali piazze di spaccio; i due sono stati condotti nel carcere «Lorusso».

