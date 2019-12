Palermo, scoperte in un mercato statuette in avorio: denunciati due antiquari

Trovati ben sette manufatti in avorio in un noto mercato del centro a Palermo. Al termine dei controlli, i carabinieri della stazione Palermo Centro in collaborazione con i carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura e dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, hanno denunciato due antiquari, titolari di una bottega, trovati in possesso di 6 statuette e 1 manufatto realizzati in avorio del “loxodonta africana” (proveniente cioè da elefanti africani) ed “elephans maximus” (da elefante indiano).

I manufatti sono stati sequestrati e custoditi presso gli uffici del Centro Anticrimine Natura di Palermo.

