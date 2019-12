Torna a colpire la banda delle spaccate, furto da Louis Vuitton a Palermo

Vetrina presa a mazzate e merce di valore rubata nella notte. Ennesimo furto a Palermo, stavolta da Louis Vuitton, in via Libertà. Ad accorgersene i dipendenti questa mattina, non appena giunti sul posto di lavoro.

La banda delle spaccate è tornata dunque a colpire a Palermo: obiettivo stavolta uno dei negozi più chic della città, situato nella via principale dello shopping. Sono stati portati via accessori, borse e capi d'abbigliamento: è ancora da quantificare l'importo del bottino.

Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Pochi giorni fa, in via Enrico Parisi, a pochi passi da via Libertà, era stato preso di mira il negozio "Visiona".

In quel caso erano stati portati via capi di abbigliamento di alta moda e i ladri erano riusciti a fuggire a bordo di una grossa auto.

Maxi furto da Louis Vuitton a Palermo: vetrina in frantumi, le foto

