"Mi tengo stretto il reddito di cittadinanza": posteggiatore abusivo da 20 anni "si dimette"

I provvedimenti presi nei suoi confronti, dalle multe alla sorveglianza speciale, non avevano distolto Salvatore Gambino, 48 anni, dalla sua attività: quella di posteggiatore abusivo, che svolgeva da quasi 20 anni tra via Almeyda e piazzale Giotto a Palermo.

Adesso, però, come racconta Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia in edicola, qualcosa è successo: percepisce il reddito di cittadinanza, un buon motivo per "dimettersi" dal lavoro per strada.

Gambino, sposato e con un figlio di 21 anni, ammette: «Facevo il posteggiatore per campare la famiglia, se ci fosse stato prima il reddito di cittadinanza non avrei mai fatto questo lavoro». Anche perché se adesso continuasse a fare il posteggiatore abusivo perderebbe il diritto al sussidio.

