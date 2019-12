Palermo, trasportava ciabatte contraffatte e passaporti falsi: arrestato

Un gambiano è stato arrestato all'aeroporto di Palermo dalla guardia di finanza e dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Palermo perché trovato in possesso di passaporti falsi e merce contraffatta nel bagaglio.

A insospettire i finanzieri l'immagine del controllo radiogeno sul bagaglio dell'uomo, proveniente dal Senegal. Durante la perquisizione sono state trovate diverse paia di ciabatte con marchi Adidas e Gucci contraffatti e con la falsa indicazione "Made in Italy". L'uomo aveva con sé anche due passaporti falsi intestati ad altrettanti soggetti di nazionalità gambiana.

Il viaggiatore è stato quindi tratto in arresto per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e importazione di merce recante marchi o segni distintivi falsi.

