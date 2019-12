Bancarotta fraudolenta, il gip dispone la riconsegna del Teatro Zappalà a Palermo

"È stato oggi comunicato che il gip ha autorizzato, in accoglimento di istanza in tal senso, la riapertura del Gran Teatro Tenda, che verrà stasera riconsegnato alla legale rappresentante della Teatro Franco Zappalà Srls. In attesa delle decisioni che saranno prese nel merito della vicenda questo consente la regolare prosecuzione della attività,

senza pregiudicare gli interessi del pubblico e degli operatori".

E’ quanto si legge in una nota dell’avvocato David Grasso Castagnetta.

