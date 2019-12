Ztl notturna a Palermo, altro slittamento: se ne riparlerà nel 2020

L'arrivederci al 2020 per l'esperimento della Ztl notturna nei fine settimana si fa sempre più concreto. Come si legge sul Giornale di Sicilia in un articolo a firma di Giuseppe Leone, si va sempre di più verso lo slittamento al nuovo anno di un provvedimento fortemente voluto dall'amministrazione comunale che voleva l'avvio entro il Natale.

Qualcosa in più si saprà all'inizio della prossima settimana, in particolare dopo l'assemblea cittadina organizzata dai rappresentanti della prima circoscrizione e fissata per domani pomeriggio, alla quale parteciperanno anche Catania e il vice sindaco Fabio Giambrone.

Un incontro al quale il Comune tiene molto per spiegare a residenti e commercianti le ragioni che spingono ad adottare la misura in un'area, quella del centro storico, presa d'assalto soprattutto nei fine settimana, quando si registrano casi di movida selvaggia. Allo stesso tempo, però, dalle parti di Palazzo delle Aquile si fanno due conti e sanno che far partire la Ztl notturna prima di Natale significherebbe provare a fare una corsa contro il tempo.

