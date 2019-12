Processioni e partita Palermo-Acireale, ecco come cambia la viabilità domenica

Domenica prossima, 8 dicembre, cambia la viabilità a Palermo e questo per via di due processioni in occasione della festività dell'Immacolata Concezione e del match di Serie D Palermo-Acireale.

La Polizia Municipale ha pertanto comunicato quali saranno le strade interdette e dove si potrà transitare. Una processione partirà da Piazza Pietro Micca, a Boccadifalco, mentre un'altra, quella tradizionale in centro città, partirà da Piazza San Francesco, percorrerà via Roma fino a piazza San Domenico, con arrivo in cattedrale e rientro in chiesa.

Il Servizio Mobilità Urbana ha emesso l'Ordinanza dirigenziale 1379/19 e pertanto dalle 15.30 e fino a cessate esigenze, viene disposta la chiusura al transito veicolare al passaggio, lungo Via Immacolatella, Via Del Parlamento, Via Vittorio Emanuele, Via Roma, Piazza San Domenico, Via Roma Direzione Stazione, Piazza Bottego, Via Napoli, Via Maqueda, Piazza Villena, Via Vittorio Emanuele, Cattedrale, rientro in Basilica da Via Vittorio Emanuele, Via Alessandro Paternostro.

Sempre domenica 8 dicembre, in occasione della partita Palermo – Acireale, sarà istituita, come avviene durante i giorni in cui vengono disputati incontri di calcio, l'area pedonale nei pressi dello stadio Barbera. In particolare, viene disposta l'istituzione dell'area pedonale a partire dalle 12.00 con la chiusura al transito veicolare del viale del Fante (da piazza Leoni a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Saranno percorribili viale Diana e viale Ercole per e da Mondello, mentre i veicoli provenienti da Pallavicino in entrata in città, percorreranno piazza Salerno per poi proseguire su viale Croce Rossa.

Il capolinea degli autobus da viale del Fante sarà spostato in piazza Papa Giovanni Paolo II.

