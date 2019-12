Palermo diventa set fotografico: uno spot americano alla statua di via Libertà

La statua di piazza Vittorio Veneto a Palermo diventa un set fotografico di moda. Già da ieri sono in corso le riprese per un servizio che riempirà le pagine delle più grandi riviste internazionali di settore.

Presente la modella e attrice palermitana Eva Riccobono. Il set allestito alla rotonda tra via Libertà e via Croce Rossa è ben visibile ai passanti e lo sarà fino a domani, quando le riprese termineranno.

Le modelle oggi indossavano un vestito bianco lungo, lanciato nei mesi scorsi dall'attrice Olivia Wilde, e che si candida a diventare una tendenza della moda femminile per il 2020.

La rotonda di piazza Vittorio Veneto è oggi piena di furgoni e attrezzature, uno scenario gradito ai palermitani che questa mattina hanno assistito alle scene. Come dire, un set fotografico è un ottimo modo per valorizzare il monumento ai caduti che si affaccia su via Libertà.

