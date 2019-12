Incidente a Palermo, scontro tra due auto: gravemente ferito un 26enne

Terribile scontro nella notte a Palermo, all'incrocio tra via Pasquale Calvi e via Enrico Albanese. Ad avere la peggio un 26enne, F.L., ricoverato a Villa Sofia. Era alla guida della sua auto, una Peugeot 307 che si è schiantata, intorno alle 2 con una Fiat 500 guidata dal 18enne S.B., che è rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione il 26enne stava percorrendo via Albanese in direzione via Libertà mentre il diciottenne viaggiava su via Pasquale Calvi.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale, in codice rosso, il 26enne: ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione. Sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

