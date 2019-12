Fiamme in un appartamento di Monreale, i carabinieri salvano anziani e disabili

Paura a Monreale nel tardo pomeriggio di ieri quando in una palazzina, in via Venero 91, è divampato un incendio. Una situazione resa particolarmente grave non solo perchè le fiamme sono divampate in un condominio di 6 piani con 60 appartamenti ma anche perchè all'interno si trovavano dieci anziani di cui 5 invalidi.

Fondamentale l'immediato intervento dei carabinieri che sono riusciti a portare in salvo tutte le persone evacuando lo stabile. Subito dopo sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme: una persona è rimasta intossicata e immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 accorsi sul posto.

Le fiamme sono divampate dai contatori dell’Enel, posizionati nell’androne del condominio: indagini in corso.

