Palermo, scritte offensive contro una chiesa dell'Arenella

Comparse in diverse strade del rione palermitano dell’Arenella le scritte «Chiesa=Merda». Fino ad ora ne sono state individuate quindici e gli operai comunali del Coime stanno intervenendo per cancellarle. Sabato mattina nella borgata marinara era stato sottoscritto il «Patto territoriale» che coinvolge il Comune, la Parrocchia Sant'Antonio di Padova, l’Istituto Maria Ausiliatrice, diverse associazioni e l’Istituto comprensivo Arenella, che prevede lo sviluppo di una collaborazione secondo il principio dei Comitati educativi di circoscrizione per lo sviluppo di attività di prevenzione, partecipazione e protezione rivolte ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze del quartiere.

Per il sindaco Leoluca Orlando «la coincidenza temporale fra la firma del Patto (che fa seguito a tante importanti iniziative realizzate nel territorio dalla Parrocchia e da tante associazioni) e questi volgari attacchi alla Chiesa, non può che destare preoccupazione, motivo per il quale oggi ho espresso la mia solidarietà a don Francesco, restando in contatto con l’arcivescovo e con il questore di Palermo. L’amministrazione comunale è e sarà vicina, proprio nello spirito del Patto sottoscritto, alla Parrocchia e a tutti coloro che all’Arenella come in ogni quartiere si impegnano per la crescita culturale e sociale della comunità contro comportamenti e sottoculture mafiosi».

