Palermo, sedicimila multe ogni mese all'interno della Ztl

A Palermo sono ben sedicimila le multe ogni mese all'interno della Ztl. Il dato è in netto calo, ma il numero resta comunque altissimo. Per certi versi inspiegabile se si considera che la zona a traffico limitato è attiva da oltre due anni (settembre 2017).

Eppure, ci sono ancora tantissimi automobilisti che ci cascano e vengono pizzicati dalle 5 telecamere installate in altrettanti varchi con i pass scaduti o senza scheda. Come si legge in un articolo di Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia, in quasi 11 mesi del 2019 sono state elevate 177 mila e 332 multe. Che gli automobilisti palermitani siano più attenti al provvedimento è dimostrato dal fatto che il dato di quest’anno, al momento, è poco superiore alla metà di quello fatto registrare nel 2018, quando le sanzioni per la Ztl sono state ben 344

mila e 436.

