Incidente a Partinico, perde il controllo della moto e cade: morto 21enne

Tragedia ieri sera a Partinico. Un ragazzo di 21 anni, Salvatore Palazzolo, in sella alla propria moto, è caduto ed è morto. Il giovane si trovava in via Giacomo Matteotti quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull’asfalto.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato Palazzolo in ambulanza del 118 in ospedale dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul posto sono giunti i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Tonino, così era chiamato dagli amici, stava raggiungendo la sua comitiva per uscire. Il 21enne era appassionato di calcio e giocava fin da quando era bambino.

Gli amici, appresa la notizia, si sono recati in ospedale e sui social sono apparsi diversi messaggi. "Ci lasciano sempre le persone migliori.Tu amico amico mio, lo sei sempre stato. Riposa in pace toti ti vorrò sempre bene", sta scritto in un post.

"Si rimane senza parole....Un dolore immenso, riposa in pace dolce angelo...un abbraccio alla famiglia", si legge ancora.

Foto da Facebook

© Riproduzione riservata