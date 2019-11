Fermato all'aeroporto di Palermo con 4 mila euro, coltivava droga

È stato sorpreso all'aeroporto di Palermo con 4 mila euro in contanti. L'uomo, R.S., 37enne residente a Trappeto, con precedenti per droga, era giunto da Amsterdam, facendo scalo a Milano Malpensa.

A fermarlo i finanzieri della Compagnia di Punta Raisi che, dopo averlo trovato in possesso della sostanza stupefacente, hanno deciso di effettuare una perquisizione dell’abitazione dove, nascosti in un comodino, sono stati trovati assegni in bianco per circa 2 mila euro, ulteriore denaro contante e marijuana essiccata.

È stata trovata anche una serra con flaconi fertilizzanti e tutto l’occorrente per la coltivazione delle piante di cannabis. In totale sono stati sequestrati circa 30 mila euro tra contante e titoli di credito e 7 dosi di marijuana.

Il 37enne è stato arrestato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

