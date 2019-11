Mafia, sequestro da un milione di euro a Monreale

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro beni per un milione di euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale

di Palermo nei confronti di Salvatore Di Blasi, 85 anni. L’uomo è stato arrestato nell’operazione antimafia Brasca. I sigilli sono scattati in due appartamenti, in un box auto e in due posti auto, tutto a Monreale. Sequestrati anche un’automobile e 18 rapporti bancari.

Nell’operazione antimafia del 2016 erano state arrestate 62 persone. Le indagini hanno riguardato i clan mafiosi della provincia di Palermo e in particolare di Villagrazia-Santa Maria di Gesù e San Giuseppe Jato.

