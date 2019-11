Chi paga l'addio al celibato? Scoppia la rissa: in 14 patteggiano

Una maxi rissa per chi doveva pagare la cena dell'addio al celibato e al nubilato. "Una questione d'onore" per due famiglie di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, che è finita in tribunale e che ieri si è conclusa con il patteggiamento di 14 persone.

Come riporta in un articolo di Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia, la festa dell'addio al celibato e nubilato è finita in una scazzottata. Donne e uomini sono finiti a processo per i reati di rissa e lesioni.

A scatenare la lite, il tentativo del padre della futura sposa di pagare la cena. Gesto che ha mandato su tutte le furie il padre dello sposo. La storia tuttavia ha avuto un lieto fine: le famiglie hanno fatti pace e la coppia di fidanzati si è sposata. Anche il processo si è concluso con 14 patteggiamenti: pene pecuniarie per un massimo di 400 euro di multa e una sola detentiva che è di quattro mesi di reclusione.

