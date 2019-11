Perseguitava le sorelle Napoli, disoccupato rinviato a giudizio

Avrebbe perseguitato le sorelle Anna, Ina e Irene Napoli di Mezzojuso, ma a Francesco Carbone, disoccupato della vicina Villafrati e presidente di un'associazione denominata «Governo del popolo», viene contestata anche la diffamazione.

Come racconta Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia in edicola, l’uomo avrebbe infatti accusato le tre donne di fatti mai commessi come «non aver pagato le tasse, aver truffato l'erario, aver occupato abusivamente terreno demaniale dello Stato, aver avuto dipendenti per i quali non versavano i contributi previdenziali, aver realizzato un laghetto abusivo nella loro proprietà».

Tutto questo con «l'aggravante d'aver arrecato le offese tramite un social network e, quindi, con un mezzo di pubblicità». La procura di Termini Imerese lo ha rinviato a giudizio, il processo inizierà il 29 gennaio.

