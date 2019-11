Palermo, sorpreso mentre ruba i coperchi dei cerchioni delle auto

Un 61enne, M.G., è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato. L'uomo, in passato, era stato sanzionato per attività di parcheggiatore abusivo. I militari, la scorsa notte, transitando in corso Tukory, hanno sorpreso l’uomo intento a rubare coperchi coprimozzo da alcune auto parcheggiate.

Il 61enne è stato prontamente bloccato ed identificato. Sono stati trovati cinque coperchi rubati da tre autovetture. I proprietari dei mezzi sono stati contattati ed hanno formalizzato querela.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto ed è stato giudicato dall’autorità giudiziaria con il rito direttissimo presso il tribunale di Palermo. È stato convalidato l’arresto ed è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

