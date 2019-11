Strade dissestate e voragini a Palermo, la Rap: "In arrivo la tappabuche"

Strade dissestate, marciapiedi impraticabili e buche, che a talvolta diventano voragini. Quello della scarsa manutenzione delle strade a Palermo è un problema che riguarda tanto la periferia quanto il centro. E con l'intensificarsi delle piogge invernali la situazione è destinata a peggiorare. La Rap assicura interventi immediati grazie all'arrivo di un nuovo macchinario, comunemente detto "tappabuche".

La notizia è riportata in un articolo di Anna Cane sul Giornale di Sicilia. «Stiamo utilizzando una nuova macchina - spiega l'azienda - in grado di rigenerare l'asfalto ammalorato con risultati eccellenti. Affittiamo questa macchina a periodi, ciò ci consente di recuperare diverse strade evitando di riasfaltarle completamente».

Alcuni interventi sono già stati effettuati, come in corso Tukory. Altri sono in programmazione immediata - aggiunge la Rap -: in via Siracusa, via Principe di Villafranca, piazza Bordonaro e via Marinai Alliata.

