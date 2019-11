Palermo, denunciati 6 parcheggiatori abusivi già sottoposti a Daspo Urbano

Sei parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi dalla polizia a Palermo: si tratta di persone che già in passato erano stati sanzionati con ordini di allontanamento o Daspo Urbani, cioè divieti, emessi dal Questore, di accesso alle aree urbane dove erano già stati sorpresi a svolgere l’illecita attività.

Quasi tutti i parcheggiatori sono stati fermati in zone cittadine particolarmente trafficate; il primo episodio si è verificato in Via Paolo Paternostro. Qui gli agenti del Commissariato di polizia “Libertà” hanno sorpreso un 43enne palermitano stazionare appoggiato ad un’autovettura parcheggiata. L’uomo, alla vista della volante, a passo veloce, ha cercato di allontanarsi velocemente ma è stato raggiunto e sottoposto ad un controllo. L'uomo è risultato già gravato da Daspo Urbano per la durata di 2 anni emesso dal Questore di Palermo.

I poliziotti hanno sorpreso gli altri parcheggiatori abusivi in piazza Unità d’Italia, via Volturno, via Pignatelli Aragona, via Ammiraglio Rizzo e via dello Spezio.

Tutti gravati da precedenti Daspo Urbani, erano ritornati proprio in quei luoghi per esercitare l'attività e, fermati, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

