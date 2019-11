Cambia la raccolta differenziata a Palermo: da lunedì nuovi giorni e orari

Cambia il calendario della raccolta differenziata dell'immondizia a Palermo. Il Comune ha emanato due nuove ordinanze che modificano orari e giorni dei conferimenti e che consentono l'attivazione in via Ugo La Malfa e via Pietro Nenni della raccolta porta a porta.

Le modifiche saranno esecutive già a partire da lunedì prossimo.

Utente domestiche. Il nuovo orario va dalle 19 alle 22 (attualmente invece va dalle 20 alle 22). La raccolta del residuo non riciclabile (indifferenziato) avverrà un solo giorno a settimana invece di due e cioè il martedì; mentre il venerdì si dovrà gettare la carta. Dalle modifiche è esente l'area del terzo step Palermo differenzia 2 (Centro Storico – Borgo Vecchio ) dove resteranno validi i vecchi calendari.

CONSULTA IL NUOVO CALENDARIO

Utenze non domestiche (attività commerciali): il cartone verrà raccolto il martedì, giovedì e sabato, con esposizione 13 -14; il vetro, il mercoledì e venerdì, con esposizione dalle 13 alle 14; la plastica/metallo, il lunedì dalle 13 alle ore 14, e il Mercoledì dalle 19 alle 22. La raccolta dell’organico rimane invariata con esposizione, tutti i giorni, dalle 13 alle ore 14.

È in corso la distribuzione dell’informativa a 60.000 famiglie e 23.000 esercizi commerciali e studi professionali.

Crescerà anche il numero dei Ccr (centri comunali di raccolta) dagli attuali 3 (viale dei Picciotti, Piazzetta della Pace e via Nicoletti) ad almeno 5 entro la fine dell'anno.

