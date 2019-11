Palermo, la banda delle mazzate torna in azione: svaligiata un'ottica

La banda delle mazzate torna in azione a Palermo. Nella notte fra mercoledì e giovedì, verso le 4, una banda di malviventi ha rapinato il Centro Ottivo di via Sampolo. I rapinatori hanno utilizzato un cannello a gas per riscaldare la vetrina e poi con due pesanti mazze l'hanno distrutta e fatto irruzione nel locale.

La banda si è fatta beffa delle telecamere di videosorveglianza del negozio, agendo nell'unico angolo non ripreso dall'occhio elettronico. Una volta entrati, hanno fatto razzia della merce esposta, rubando diversi occhiali per un totale di circa 20 mila euro. Il titolare del centro ottico, Roberto Pisciotta, ha sporto denuncia. Sull'episodio indaga la polizia.

© Riproduzione riservata