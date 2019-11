Mafia a Brancaccio: in carcere il "battesimo" dei fratelli Marino, ma non tutti erano d'accordo

L'affiliazione alla mafia è avvenuta dentro il carcere: i due fratelli Stefano e Michele Marino, arrestati pochi giorni fa, erano stati infilati sotto le docce del carcere e affiliati davanti ai tanti uomini d'onore a mettere il sigillo di Cosa nostra sul rito "della Santina".

Un'affiliazione che, come riporta Connie Transirico in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non era proprio piaciuta a tutti.

Tutto ciò è emerso nell'ultima inchiesta della squadra mobile e a svelare la "cerimonia" conclusa con la classica "puncitina" è Antonino Pipitone.

Michele Marino Il boss Stefano Marino Antonino Chiappara Nicolò Giustiniani Raffaele Costa Pietro Di Paola Ignazio Ficarotta Sebastiano Giordano Angelo Mangano

Le intercettazioni hanno evidenziato come i lunghi periodi in cui i due sono stati in carcere non abbiano reciso il loro legame con l'organizzazione mafiosa accrescendone, invece, il prestigio.

