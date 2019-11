Palermo si ferma per la maratona: chiusure e divieti dal centro a Mondello

È il giorno della venticinquesima Maratona di Palermo. Circa 42 chilometri di percorso per 1800 atleti, una domenica di sport ma anche di traffico stravolto in città per tutta la mattina. Chiusure dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio. Off limits l'asse di via Libertà, la Favorita e Mondello, ma saranno chiuse al transito anche altre strade del centro storico, piazza Indipendenza, la zona di corso Calatafimi.

In centro tutto l'asse di via Libertà sarà riservato agli atleti. Il segmento tra via Notarbartolo e piazza Croci chiuso già dalle 4.30 è vietato alle auto fino alle 16. Da piazza Vittorio Veneto in poi, invece, dalle 7 alle 15.30. Chiuse alle auto anche: piazza Leoni, via dell'Artigliere, e via del Granatiere.

Sarà vietata al transito la strada di collegamento tra gli assi di via Libertà e via Ruggero Settimo, i veicoli provenienti da via Turati potranno proseguire lungo la laterale di via Libertà lato mare. Nel centro storico vietato circolare coi mezzi in via Maqueda e ai Quattro Canti, mentre sarà chiuso corso Vittorio Emanuele, dai Quattro Canti fino a Porta Nuova. Stop alle auto anche in corso Calatafimi, nel tratto tra Porta Nuova e piazza Indipendenza. Proprio in piazza Indipendenza, niente auto tra corso Calatafimi e l'ingresso della cappella Palatina, così come in tutta piazza del Parlamento. Chiusa piazza Vittoria tra via del Bastione e corso Vittorio Emanuele. I mezzi provenienti da via Generale Cadorna, all'intersezione con via del Bastione, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra verso piazza Indipendenza. Chiusa via Trieste, mentre via Roma sarà vietata alle auto da piazza Giulio Cesare a via Bentivegna. Niente mezzi pure: in via Cavour (da via Ruggero Settimo a via Principe di Scordia), via Villaermosa (da via Cavour a via Rosolino Pilo), via Bentivegna (da via Villaermosa a via Roma) e via Rosolino Pilo.

Il percorso comprende anche la Favorita, in particolare viale Diana, via della Favorita, viale Margherita di Savoia, viale delle Palme, via PrincipessaGiovanna, via Regina Elena, piazza Valdesi, viale Ercole, piazza dei Quartieri, l'ingresso di Villa Niscemi in direzione viale Ercole, cortile Niscemi, viale Niscemi e via Case Rocca.

Occhio anche alle zone rimozioni. Divieti di sosta in piazza Vittorio Veneto, via dell'Artigliere, via del Granatiere, via Brigata Verona, tra piazza Vittorio Veneto e viale Campania. Senso unico da piazza Vittorio Veneto a via Sicilia, dalle 8 alle 13, senso unico anche tra via Sicilia e viale Campania, eccetto per i veicoli dei residenti nelle vie Brigata Verona e Sicilia.

Le altre zone rimozioni riguardano via Cavour (tra le vie Roma e Villaermosa), via Villaermosa (tra le vie Cavour e Rosolino Pilo), piazza Vittoria (tra piazza del Parlamento e corso Vittorio Emanuele), corso Calatafimi (da corso Vittorio Emanuele a piazza Indipendenza) e via Trieste. Divieti di sosta anche nella zona di via Roma e lungo le strade di Mondello, dalle quali passeranno gli atleti.

© Riproduzione riservata