Vento a Palermo, volo Ryanair da Milano dirottato a Catania

Un volo della Ryanair partito da Milano Malpensa e diretto all'aeroporto di Palermo è stato dirottato allo scalo di Catania, a causa delle forti raffiche di vento incrociate lungo la rotta.

Il volo è il FR1440 MXP/PMO delle ore 18.40. L'arrivo all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo era previsto per le 20.30. Notevoli i disagi per i passeggeri che sono atterrati a Fontanarossa intorno alle 21.15. Sono stati messi a disposizione pullman e bus per il trasferimento nel capoluogo siciliano.

