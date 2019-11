"Grossista" di droga arrestato a Palermo, in casa sostanza per 70 mila euro

Un ingente quantitativo di droga è stato scoperto e sequestrato dalla polizia all'interno dell'appartamento di Vincenzo De Simone, 51enne, in via Assoro.

I poliziotti, durante un controllo, sono stati attirati dal comportamento sospetto di un automobilista che, senza sapere di essere scrutato, ha arrestato la marcia in prossimità di una edificio, sotto l’uscio del quale ha effettuato un veloce scambio con il residente di quel civico, per poi allontanarsi. Gli agenti hanno seguito l’automobilista, lo hanno fermato ed hanno trovato una dose di hashish addosso a ciascuno dei due occupanti del mezzo.

Con l’ausilio di altre pattuglie della Squadra Mobile è stato cinturato l’edificio di via Assoro e si è proceduto ad un’accurata perquisizione domiciliare. A casa di De Simone sono stati trovati e sequestrati quasi cinque chilogrammi di hashish, 300 grammi di cocaina, 20 grammi di crack, (da cui si sarebbero potute ricavare diverse migliaia di dosi), bilancini di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento e, circa, 3.500 euro in contanti.

I due acquirenti dello stupefacente sono stati, invece, segnalati quali assuntori alla competente autorità amministrativa.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’origine ed alla destinazione dello stupefacente trovato che, vista la quantità, sarebbe stato presumibilmente destinato non soltanto ai consumatori finali ma anche a spacciatori intermedi, potendo fruttare al dettaglio oltre 70.000 euro.

