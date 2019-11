Deposito di bombole di gas gpl abusivo, un arresto e 5 denunce a Palermo

Seicentoquattro bombole di gas gpl per un valore di circa 18.000 euro sono state trovate e sequestrate dai carabinieri del nucleo radiomobile in un deposito di bombole di gas gpl, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia.

Dai controlli è emerso che l'attività era collegata abusivamente alla rete elettrica pubblica e quindi il gestore C.V., 36enne palermitano, è stato arrestato. È stato invece denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti in concorso perchè l'attività era sprovvista delle autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio e vendita.

Denunciate altre quattro persone, sempre per il reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti, in concorso, in quanto, durante il controllo, erano impegnate all’interno della struttura in lavori di stoccaggio e movimentazione delle bombole.

Dopo la convalida dell’arresto, con rito direttissimo, il 36enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

