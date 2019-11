Palermo, un albero cade in pieno centro: paura in via Principe di Belmonte

Questa mattina un albero è caduto in pieno centro a Palermo, in via Principe di Belmonte all'altezza dell'incrocio con via Wagner.

L'episodio è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 9,30, quando la strada, centralissima, è piena di gente tra uffici e negozi aperti. Per fortuna, nell'esatto momento in cui il tronco si è spezzato nessuno passava di lì.

Nessuno ha riportato danni, solo tanta paura e stupore tra i presenti che hanno assistito alla scena. L'albero è stato rimosso poco dopo.

