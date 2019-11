Sette figli con sette cesarei, al Cervello di Palermo l'ultimo "miracolo"

Venerdì scorso ha partorito il suo settimo figlio con il settimo parto cesareo. Un traguardo raggiunto da Donatella Santapace, 39 anni, nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Cervello di Palermo.

Come racconta Anna Cane sul Giornale di Sicilia in edicola, dopo la preoccupazione e la riluttanza anche da parte di alcuni medici in altri ospedali, il piccolo Emanuele Santiago è venuto alla luce e sta bene così come la mamma.

Festa per la famiglia Delrio, della provincia di Oristano in Sardegna, dopo i momenti di paura alla trentesima settimana di gravidanza. All'ospedale di Cagliari, dove era seguita, avevano riscontrato problemi e seri rischi per la vita della mamma e del bambino. Poi il trasferimento all’ospedale Cervello.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE