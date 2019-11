GDScuola: agli istituti Pecoraro, Ragusa-Kiyohara e Parlatore si impara l'amore per l'arte

Hanno scritto di pace e fratellanza, contro tutti i "muri", sia quelli fisici che mentali, ricordando la caduta del Muro di Berlino. Ma anche della loro passione per l'arte e la cultura, di musei e di Palermo. È anche oggi ricco di racconti, progetti, attività e idee GDScuola di oggi, l'inserto del Giornale di Sicilia dedicato al mondo della scuola, pubblicato ogni giovedì.

Protagonisti dello speciale di oggi, gli studenti della scuola secondaria di primo grado (scuola media) Antonino Pecoraro, del liceo artistico Ragusa-Kiyohara e dell'istituto tecnico Filippo Parlatore di Palermo.

Tanti i progetti e le attività portate avanti dagli istituti scolastici, impegnati ogni giorno a formare gli studenti. La passione per l'arte, la cultura e i luoghi simbolo della città è il denominatore comune ai tre istituti. Dalla partecipazione al festival "Le Vie dei Tesori", dove gli alunni del liceo artistico Ragusa-Kiyohara hanno fatto da ciceroni all'interno della loro speciale "scuola-museo"; all'Unescopoli, il gioco inventato alla scuola media Pecoraro: lo scopo è visitare più siti Unesco in Sicilia spendendo meno denaro possibile. Un gioco che vuole stimolare i ragazzi a un approccio critico alla cultura.

A "Le Vie dei Tesori" anche gli studenti dell'Istituto tecnico geometra Parlatore che hanno guidato i visitatori al museo delle scienze naturali, al cosiddetto "Vicolo della memoria", la galleria degli strumenti topografici e modellini tecnologici, e al museo di Scienze agrarie intitolato al giudice Rosario Livatino. Tra le pagine, infine, un racconto di come cambia corso Vittorio Emanuele, via della cultura e del turismo, nonché strada in cui ha sede l'istituto tecnico.

