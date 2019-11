Controlli a Ballarò, sigilli e multe: quasi una tonnellata di pesce sotto sequestro

Quasi una tonnellata di pesce è stato sequestrato a Palermo al termine di controlli al quartiere Ballarò. Ieri, gli agenti del commissariato di polizia "Oreto-stazione", insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e personale della Guardia Costiera e della Polizia Municipale, hanno riscontrato irregolarità in tre esercizi commerciali, tutti nei pressi di piazza del Carmine

Ad una pescheria, risultata abusiva, sono state contestate le violazioni amministrative della mancanza della Scia Comunale e della Scia Sanitaria, l’occupazione abusiva del suolo pubblico e la mancata tracciabilità del prodotto ittico. Oltre al sequestro del locale è stato sequestrato il pesce presente, ben 680 chili che è stato destinato alla distruzione poiché tenuto in cattivo stato di conservazione. Al gestore dell’attività commerciale sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 7.770 euro.

Durante un altro controllo presso un chiostro in forma mobile è scattata la sanzione per la mancanza della Scia Sanitaria, per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, per la mancata autorizzazione dell’attività di ambulante su area pubblica. Inoltre, il gestore del chiostro è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Le rastrelliere ed i banconi sono stati sequestrati così come il prodotto ittico, circa 20 chili, che era privo di tracciabilità ed in cattivo stato di conservazione e destinato alla distruzione. Le sanzioni amministrative contestate ammontano a circa 5 mila euro.

Infine, è stata riscontrata l’attività abusiva di vendita di prodotti ittici all'interno di una struttura metallica ma non si conosce il gestore perchè prima dell’arrivo delle forze dell’ordine è scappato facendo perdere le proprie tracce e lasciando quindi incustodita l’attività commerciale. Si è proceduto pertanto al sequestro amministrativo a carico di ignoti delle attrezzature e del denaro, circa 400 euro, trovato in un cassetto adibito a cassa. Si è provveduto inoltre a far rimuovere la struttura in metallo fissata sul suolo pubblico e le tende su di essa apposte utilizzate dall’ignoto esercente per la protezione dal sole.

Nel corso di tali servizi, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 12.000 euro e sequestrati circa 860 chili di prodotti ittici.

