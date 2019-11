Bagheria, gli studenti occupano il liceo Scaduto

A Bagheria gli studenti hanno occupato questa mattina il liceo classico Francesco Scaduto. Alla base della decisione "i problemi strutturali" della sede di Bagheria e Villabate.

"È emersa in maggioranza la volontà da parte degli studenti di dichiarare lo stato di occupazione come prima forma di protesta da attuare al seguito della quale - scrivono gli studenti -, qualora non ci fossero opportune risposte da parte della Città Metropolitana , gli studenti decideranno quali altri provvedimenti adottare".

"Il liceo Francesco Scaduto pretende un’imminente presa di posizione da parte degli enti competenti della Città Metropolitana di riferimento".

