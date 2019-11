Incidente a Palermo, grave ciclista travolto da un'auto

L'asfalto viscido a causa della pioggia, la visibilità scarsa e l'impatto tra un'auto e una bici in via Dante a Palermo. È accaduto ieri pomeriggio. Ad avere la peggio un ventenne palermitano, S.G., che si trovava in sella alla sua bicicletta.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo presso l'ospedale Civico in codice rosso. Il 20enne si trova adesso ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso. Spetterà a loro ricostruire con esattezza la dinamica. Sia l'autovettura che la bicicletta sono stati sequestrati.

