Contrasto allo spaccio di droga: tre arresti a Palermo

È di tre arresti il bilancio di due distinte in altrettante operazioni della polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette, Emanuele Pizzo, di 20 anni, Giovanni Giacalone, di 31 anni e Alessio Lo Verde di 20 anni. Due giovani sono stati invece segnalati alla competente Autorità Amministrativa quali assuntori.

Gli arresti sono stati effettuati dai Falchi della Squadra Mobile. Pizzo è stato sorpreso dagli agenti in via San Cristoforo, dove era giunto a bordo della sua autovettura, proprio mentre cedeva una dose di cocaina ad un consumatore che si trovava in attesa. Gli agenti hanno così interrotto l’attività di spaccio che si stava concretizzando ed hanno sottoposto ad un accurato controllo i due soggetti: all’interno dell’auto di Pizzo sono state trovate ulteriori dosi di cocaina e 100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute chiaro provento dell’attività illecita.

Durante alcuni servizi di osservazione in via Oreto, gli agenti, invece, hanno notato sopraggiungere Giacalone a bordo di un motociclo; lì ad attenderlo un'altra persona, a cui Giacalone si è avvicinato cedendogli qualcosa. I poliziotti hanno bloccato i due uomini durante le fasi di scambio denaro/stupefacente e hanno arrestato Giacalone: addosso nascondeva ulteriori 7 dosi di cocaina ed alcune di marijuana e 20 euro in banconote di piccolo taglio.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il motociclo su cui era giunto Giacalone appartenesse ad Alessio Lo Verde, 20enne del Capo. Gli agenti pertanto hanno raggiunto il suo domicilio, sorprendendolo sull’uscio di casa con addosso 108 grammi di cocaina, contenuta in 5 involucri e già confezionata in dosi pronte per lo spaccio al minuto. All’interno della sua abitazione, invece, è stato trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 980,00 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

