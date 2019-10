In auto a Buonfornello con 80 chili di hashish, arrestato un 45enne

Trasportava in auto più di 80 chili di hashish. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato che hanno arrestato un corriere della droga napoletano. In manette è finito Graziano Falanga, di 45 anni. L'uomo, a bordo della propria vettura, è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polstrada nei pressi del casello autostradale di Buonfornello, lungo l’autostrada A19.

Procedeva in direzione di Palermo ed ai poliziotti, per giustificare la sua presenza sul posto, ha raccontato di essere diretto nel capoluogo siciliano per acquistare un grosso quantitativo di "cassate siciliane" che poi avrebbe dovuto trasportare e rivendere in Germania, per il mercato tedesco.

La droga, grazie anche al fiuto di un cane poliziotto, è stata trovata all’interno di due vani appositamente ricavati sotto i sedili anteriori, dove erano nascoste 74 confezioni di hashish, sigillate con nastro adesivo da imballaggio, nonché altri 68 panetti sfusi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 80 chilogrammi.

L’hashish, se immessa sul mercato, secondo una stima degli investigatori, avrebbe potuto fruttare oltre 200 mila euro. L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere Pagliarelli, a Palermo. Mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme all’auto e ad un telefono cellulare dell’indagato. (ITALPRESS)

© Riproduzione riservata