GDScuola, al Garibaldi e al Colozza-Bonfiglio gli studenti diventano cittadini attivi

Il liceo classico Garibaldi e l'Istituto comprensivo Colozza Bonfiglio di Palermo sono i protagonisti del secondo appuntamento con GDScuola, l'inserto dedicato al mondo della scuola pubblicato ogni giovedì nel Giornale di Sicilia.

Quattro pagine dedicate ai progetti e alle attività svolti da studenti e insegnanti. Come il video «Il mio amato Borgo Vecchio», realizzato dai ragazzi del liceo Garibaldi e che ha tutti i connotati di una ricerca socio-antropologica. Tra le strade del Borgo Vecchio, gli studenti hanno incontrato famiglie, loro coetanei e commercianti. Hanno conosciuto le bellezze e le contraddizioni di un quartiere difficile. Poi laboratori di scienze, esperimenti di fisica e focus sui cambiamenti climatici, corsi contro il bullismo e cyber-bullismo.

Un progetto di cittadinanza attiva è quello in cui sono impegnati anche gli studenti delle classi medie dell'istituto Colozza-Bonfiglio, dal titolo "Fuoriclasse in movimento". Un laboratorio di idee per migliorare l'istituto e gli ambienti che lo circondano, dalle attività extra-didattiche agli spazi verdi, aiuole e panchine. Ma non solo, gli alunni nelle pagine di GDScuola hanno scritto anche di teatro, letteratura e sport, come l'entusiasmante incontro avuto con la Nazionale di calcio femminile allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

GDScuola, dal teatro al clima: le foto del Garibaldi e del Colozza-Bonfiglio I ragazzi del liceo Classico di Palermo che hanno realizzato il video “Il mio amato Borgo Vecchio“ Studenti durante gli incontri al Borgo Vecchio Gli studenti hanno incontrato e intervistato famiglie e ragazzi del quartiere Attività con i ragazzi del Borgo Vecchio Attività scientifiche al liceo Garibaldi di Palermo Attività nell’aula informatica Al Garibaldi l’incontro su cittadinanza social media e uso consapevole Al Garibaldi corsi di informazione contro il cyberbullismo I vincitori dell’Edizione 2019 del Progetto Matematica e Realtà presso l’Università di Perugia, classi prima e quarta I Premiazione di Gabriele Garofalo, poeta in erba, tra i vincitori della Rassegna di Poesia e Narrativa Anna Malfaiera 2019 della Dante Alighieri a Fabriano Laboratorio Teatrale su “Le Baccanti“ allo Spasimo e a Palazzolo Acreide Laboratorio teatrale del Liceo Garibaldi Studenti-attori al liceo Garibaldi All’istituto Colozza-Bonfiglio un pesce di ferro per il rispetto dell’ambiente Il pesce di ferro “mangia-plastica“ Una biblioteca all’Istituto Colozza Bonfiglio L’inaugurazione della biblioteca scolastica dedicata a Franca Florio al Colozza-Bonfiglio Uno degli incontri dedicati alla Costituzione italiana Alcuni libri della biblioteca scolastica Una foto della biblioteca scolastica Prove teatrali all’istituto Colozza Bonfiglio Corsi di teatro e legalità al Colozza Bonfiglio Prove teatrali Studenti allo stadio Renzo Barbera di Palermo per incontrare la Nazionale di calcio femminile Gli studenti davanti allo stadio Renzo Barbera di Palermo

