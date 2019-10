Tir si ribalta e invade la carreggiata, traffico nel caos all'ingresso di Palermo

Un incidente avvenuto sulla Palermo-Mazara, in direzione del capoluogo, ha paralizzato il traffico questa mattina. Un camion, intorno alle 9,20, si è ribaltato su un fianco proprio allo svincolo per Palermo e ha invaso gran parte della carreggiata, facendo finire sull'asfalto il carico di olio di palma.

Sul posto è giunta la polizia stradale e il personale dell'Anas per la gestione del traffico. Le automobili sono state costrette, inizialmente, a percorrere la strada in fila indiana per superare il luogo dell'incidente.

Successivamente, l'Anas ha disposto la chiusura di un tratto dell’autostrada A29 bis "Raccordo per via Belgio" in direzione Palermo, per lavorare in piena sicurezza, prima svuotando il mezzo e poi togliendo il tir con una gru, e consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. A lavoro anche il personale della Rap impegnato a ripulire l'asfalto. Nessuno è rimasto ferito.

Il caos si va ad aggiungere a quello creato dai lavori che al momento vengono eseguiti a 3,5 chilometri dallo svincolo Palermo Mondello; ogni mattina gli automobilisti sono costretti a rallentare la loro andatura a causa degli incolonnamenti di vetture.

