La banda delle spaccate in pieno centro a Palermo, fallisce il colpo all'ottica

Agiscono di notte armati di mazze in pieno centro, anche in vie affollate della movida palermitana. Le bande delle spaccate sembrano non temere nulla. E così accade che, passata la mezzanotte, tentano il colpo nel negozio di ottica Lipari di via XX settembre, mentre la strada pullula di locali aperti e giovani. A raccontarlo al Giornale di Sicilia è Gabriele Lipari, titolare dell'attività commerciale.

I banditi hanno tentato di svaligiare il suo negozio la notte fra martedì e mercoledì: è il quinto tentativo in quattro anni. «Le telecamere che abbiamo, hanno inquadrato tutta la scena e adesso le immagini sono a disposizione degli investigatori - racconta Lipari -. Si vedono quattro malviventi con il volto coperto che arrivano, posteggiano la macchina a marcia indietro, senza nemmeno occultare il numero della targa. Probabilmente era rubata. Poi vanno verso la porta d'ingresso e con un piede di porco cercano di sfondarla. Fanno ripetuti tentativi, ma la porta regge e non riescono a forzarla».

Non si preoccupano nemmeno che, in una strada così trafficata, possa passare una pattuglia delle forze dell'ordine. «Ma la loro sicurezza non mi spaventa, noi andiamo avanti comunque. Chiediamo però più controlli».

