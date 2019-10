Tassi usurai fino al 300%, due arresti a Termini Imerese

Applicavano tassi di interesse tra 120 % e il 300 % annuo in base alla somma data in prestito. In manette sono finiti Agostino Rio 63enne e Nicola Bordino 49enne, entrambi termitani.

Ieri pomeriggio i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese; sono accusati di di usura e tentata estorsione in concorso.

Dalle indagini è emerso he Rio aveva prestato, negli ultimi cinque anni, in tre occasioni, somme di denaro ad un commerciante locale con la collaborazione, per la fase di riscossione, del cugino Bordino.

Inoltre, hanno minacciato il commerciante per costringerlo a rispettare le scadenze dei pagamenti degli interessi.

Rio e Bordino sono stati tratti arrestati e tradotti rispettivamente presso la Casa Circondariale A. Burrafato di Termini Imerese, in regime di custodia cautelare, e presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata