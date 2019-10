Delitto Fragalà a Palermo, sarà sentito anche il mostro del Circeo Angelo Izzo

Angelo Izzo, uno dei tre mostri del Circeo, entra nel processo per l'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà. Secondo il nuovo collaboratore di giustizia Francesco Paolo Lo Iacono sarebbe uno dei tre personaggi che avrebbero assistito, nel carcere di Velletri, alle rivelazioni e alle minacce di Antonio Siragusa, uno dei sei imputati del delitto di via Nicolò Turrisi.

Lo Iacono, così come riporta Riccardo Arena in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha affermato che il mostro del Circeo era presente quando l'imputato per l'aggressione a colpi di bastone o mazza al penalista Fragalà aggredì il pentito perchè quest'ultimo voleva che Siragusa raccontasse tutta la verità.

Fra coloro che assistettero alla scena e che intervennero per separarli, Giugno, Pagano e, Angelo Izzo. Inevitabili le audizioni di tutti e tre, anche se la Procura non sarebbe orientata a chiederle.

