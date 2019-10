Incidenti a Palermo, 25enne muore dopo dieci giorni di agonia in ospedale

Non ce l'ha fatta Federico Troia, 25 anni, il giovane rimasto coinvolto dieci giorni fa in un terribile incidente stradale in viale Regione Siciliana. Secondo quanto ricostruito, il palermitano avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava ed è stato sbalzato dal mezzo finendo rovinosamente contro lo spartitraffico. La moto ha percorso circa 50 metri dal luogo dell'impatto.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Civico e ricoverato in Rianimazione, dove purtroppo ha poi perso la sua battaglia contro la morte. Troppo gravi le sue ferite e non c'è stato nulla da fare per lui.

Solo qualche giorno fa un'altra tragedia con la morte di due minorenni, Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo La Ciura di 16 anni, di Belmonte Mezzagno, dopo un incidente avvenuto intorno alle ore 4 in un gravissimo schianto avvenuto nella zona Placa tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno.

Ci sono anche tre feriti di cui uno in gravissime condizioni. Il conducente dell'auto, R.M., 20 anni, ricoverato al Policlinico, è stato arrestato. Secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbero state trovate nel sangue tracce di cannabis e un tasso alcolico oltre il limite consentito.

