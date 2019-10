Il rame torna nel mirino dei ladri: due grossi furti a Palermo, buio alla Favorita

I cavi di rame tornano a fare gola ai criminali a Palermo. Due grossi furti all'interno della Favorita e in via Luigi Sarullo, traversa di via Roccazzo sono stati scoperti dagli operatori di Amg Energia durante le verifiche effettuate sul funzionamento degli impianti di illuminazione.

“È un evento che ci preoccupa – sottolinea l’amministratore unico, Mario Butera –: non si erano più verificati furti da oltre un anno e ne registriamo due consistenti e contemporaneamente. È un costo davvero notevole per l’azienda e si crea un pesante disservizio, perché i furti vanno a danneggiare impianti funzionanti”.

Un furto di cavi è stato compiuto all’interno del parco della Favorita, nel lungo tratto di strada da Case Rocca sino alla curva direzione Palazzina Cinese: disattivati i due circuiti di alimentazione, rimangono spenti circa 100 punti luce. L’altro furto è stato compiuto in via Luigi Sarullo, in zona Uditore, dal civico 15 sino all’incrocio con via Roccazzo, e determina la disattivazione di 16 punti luce.

I furti sono stati compiuti ad impianti di illuminazione accesi e in tensione e gli operatori di Amg hanno provveduto a metterli in sicurezza. In corso la quantificazione dei danni, intanto per entrambi i casi è stata presentata denuncia alle autorità competenti. Dall'azienda specificano inoltre che non è possibile prevedere tempi di ripristino.

Per impianti che si fermano, ce ne sono altri che invece tornano a funzionare. Sul fronte delle riparazioni, infatti, gli operatori di Amg Energia hanno definito il ripristino degli impianti di illuminazione nella zona compresa fra via San Lorenzo, via Tommaso Natale e via della Ferrovia: sono tornati in funzione circa 160 punti luce. Sono stati riparati entrambi i circuiti di media tensione denominati Besta/San Lorenzo 1 e 2, su cui si sono verificati guasti in momenti successivi. Tornano ad essere illuminate via San Lorenzo, via Fabio Besta, via Villa Cardillo, via Tommaso Natale (tratto Costantino/Besta), via della Ferrovia, via Casimiro Drago e via La Placa. Completato anche l’intervento in zona Aurispa con la riparazione e riattivazione del circuito Campolo/Serradifalco 1. Altri interventi, con riparazione di guasti ed attività specifiche di riaccensione dei punti luce, sono stati eseguiti in via Luigi Einaudi, in cortile Trapani e in via Ammiraglio Rizzo.

© Riproduzione riservata