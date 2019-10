Rete oncologica in Sicilia, tra i componenti una genetista di Villa Sofia

La genetista biologa Alessandra Santoro, responsabile del Laboratorio di Oncoematologia e manipolazione cellulare dell’Azienda Villa Sofia Cervello, è stata nominata componente del Coordinamento regionale della Rete oncologica della Regione siciliana.

Fra i compiti del Coordinamento vi è dare attuazione all’intesa Stato-Regioni dello scorso aprile, attività di monitoraggio e verifica dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali già approvati dalla Regione in ambito oncologico, la realizzazione di nuovi percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per le patologie

tumorali previste nell’intesa Stato-Regioni, non ancora approvati a livello regionale, attività di monitoraggio e

verifica di lavori di tavoli tecnici e commissioni già esistenti o da costituirsi in Regione in ambito oncologico.(ANSA)

