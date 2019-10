Rapinò un passante a Palermo, arrestato 27enne

Un 27enne Vito Santini è stato arrestato dalla polizia. Sull'uomo pendeva una pena in via definitiva a 5 anni e 4 mesi per il reato di rapina aggravata.

La sentenza è divenuta definitiva lo scorso 11 ottobre, a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato dall’imputato avverso la citata condanna.

Da allora, Santini, nei cui confronti è stato emesso, pertanto, un ordine di esecuzione per la carcerazione dalla Procura della Repubblica di Palermo, si è reso irrintracciabile nei luoghi di sua principale ed abituale dimora e frequentazione.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo” hanno setacciato gli ambienti frequentati dal Santini, fino a presidiare anche con mezzi di “copertura” la zona dei Danisinni. Lo hanno, così, sorpreso all’interno del suo domicilio, dove era tornato per riempire in gran fretta un borsone con indumenti ed effetti personali, plausibilmente, per prolungare la sua condizione di irreperibilità e sottrarsi alla cattura.

La pena che Santini dovrà scontare è collegata ad una rapina compiuta in piazza Giovanni Meli. In quella circostanza, il giovane, armato di coltello, aggredì un passante e con violenza gli sottrasse il cellulare.

© Riproduzione riservata