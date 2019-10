Mezzo miliardo per due nuovi ospedali a Palermo, il piano di Razza

La Regione disegna la nuova rete ospedaliera di Palermo. A disposizione dell'amministrazione ci sono circa 500 milioni di euro, fondi provenienti dalla legge sull'edilizia sanitaria recentemente rifinanziata dal governo nazionale. Saranno due gli senari principali di intervento: l'ospedale Cervello e il Policlinico.

Nella struttura dell'area nord-ovest di Palermo, una parte verrà abbattuta e ricostruita e dove oggi c'è il parcheggio verranno costruite 'le torri'. Nell'area sud-ovest, invece, verrà realizzato un secondo nuovo ospedale che rimpiazzerà il vecchio Civico e parte del Policlinico.

Si tratta di un progetto - come sottolinea Giacinto di Pipitone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - ancora in fase embrionale. L'assessore Razza ha illustrato il piano nel corso del convegno svolto in collaborazione con la fondazione Ambrosetti: "In settimana - assicura - firmerò i decreti che avviano la fase autorizzativa per ricevere i finanziamenti programmati dal ministero della Salute".

L'articolo completo nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia.

